البرلمان مهنئا الشرطة بعيدها: لن ننسى تضحياتكم

23 يناير 2020 - 12:04 م





شارك صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الاحتفال بعيد الشرطةدد، مهنئا جميع القيادات والضباط والجنود بالوزارة، بمناسبة عيدهم الثامن والستين.



وقال حسب الله، في بيان له نشره منذ قليل: "إن بسالة الشرطة المصرية الوطنية فى أحداث الإسماعيلية منذ 68 عاما لا يمكن أن ينساها الشعب المصرى العظيم لأنها كانت شاهدة على حجم التضحيات التى قدمتها وزارة الداخلية من أجل الدفاع عن الوطن ضد الاحتلال البريطانى واستمرت تلك التضحيات ليدافع رجال الداخلية عن مصر ضد الجماعات الإرهابية".



وأضاف: "المصريون لا يمكن أن ينسوا تضحيات أبنائهم من صقور وبواسل رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر وحماية المصريين من خطر الإرهاب".



وتابع :"رجال الشرطة يقومون بجهود جبارة لمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة في الداخل فهم صمام الأمن الداخلي لمصر، وأدعو عز وجل أن يسكن شهداء الشرطة الأبرار فسيح جناته وأن يلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان".

