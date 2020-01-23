"بوتين" و"بينس" يشاركان في الذكرى الـ 75 لـ"الهولوكوست"

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إسرائيل

بوتين

نتنياهو

بينس

نائب الرئيس الامريكى

ذكرت وسائل إعلام عبرية،  أن طائرتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بينيس، هبطتا قبل قليل، في مطار بن جوريون الدولي، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي، لإحياء الذكرى الـ75 لما يسمي بالمحرقة اليهودية "الهولوكوست، وتحرير معسكر الاعتقال النازي "اوشفيتس".

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يزور إسرائيل للمشاركة في المنتدى الدولي لضحايا النازية في الذكرى الـ75 للهولوكست.

وأشار بوتين في كلمة مقتضبة أمام الصحفيين أنه يعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، معربا عن ثقته في أن تعود هذه الزيارة بالفائدة على العلاقات الثنائية.

وقد صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، بأن بوتين سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي العلاقات الثنائية، بما في ذلك في المجالين التجاري والاقتصادي، ومن المقرر أيضا تبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية، كما إنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك تصاعد التوتر حول إيران، والوضع في سوريا، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن الرئيس بوتين سيجتمع بنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وبرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحضور يافا يسسخار، والدة المعتقلة الإسرائيلية بروسيا نعما يسسخار.

وأشارت القناة العبرية، إلى نتنياهو يتوقع أن يقوم بوتين، بالإعلان عن العفو عن  المعتقلة  الإسرائيلية بروسيا نعما يسسخار، التي حكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات، بعد إدانتها بتهريب المخدرات. 







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