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البرلمان ينتفض ضد بيع أدوية للإجهاض على السوشيال ميديا

الحياة السياسية

ايناس عبد لدايم
ايناس عبد لدايم

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برلمان

أدوية

بيع

إيناس عبد الدايم

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، بـطلب إحاطة بشأن بيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية.

وأوضحت "عبد الحليم"، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات بيع وتسويق للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي رقابة حقيقية من أجهزة الدولة المعنية، حتى وصل الأمر إلى بيع أدوية للإجهاض بالمخالفة للقانون.

وأكدت أنه في الآونة الأخيرة انتشرت عمليات بيع دواء على موقع فيس بوك للإجهاض، وهو الأمر الممنوع دينيًا وقانونيًا، وتداوله بهذا الشكل ممنوع من الإدارة الصيدلية في مصر.


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