النيابة تحيل قتلة شهيد الشهامة إلى جنايات الدقهلية

23 يناير 2020 - 11:35 ص

بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أحال المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمد العزيزي إلى الجنايات .

وكان الجناة أحمد. م. ح 17 عاما ومحمد. ف. ا ، أكدا في أقوالهما، أنهما دبرا سويا خطة السرقة.

كما اعترف المتهمان بدفع المجنى عليه للتخلص من مطاردته لهما، حيث ركله الأول وشاهداه وهو يلفظ أنفاسه وفرا هاربين.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مركز طلخا يفيد بمصرع محمد إبراهيم العزيزى 31 عاما مقيم ميت عنتر التابعة لمركز طلخا تحت عجلات سيارة ربع نقل.

على الفور انتقل ضباط مباحث طلخا لمكان الواقعة وتبين من أقوال الشهود أن الشاب كان يطارد لصوصا بدراجته عقب سرقتهم حقيبة سيدة وظل يطاردهم على الطريق السريع حتى قام أحدهم بدفعه فسقط تحت عجلات السيارة .