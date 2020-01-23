» أصالة تعترف بارتكاب أخطاء كثيرة

ونشرت أصالة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها وعلّقت: “طبعاً أنا أُُخطئ، وكثيراً ما أنا أُخطئ، لأنّ أحكامي غالباً هي عاطفية إنسانيّة، والحياة بالمُجمل ليست كذلك”.

اعترفت الفنانة السورية بارتكاب أخطاء كثيرة في حياتها لأن أحكامها غالباً هي عاطفية وإنسانية.