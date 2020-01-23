» أصالة تعترف بارتكاب أخطاء كثيرة

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طبعاً أنا أُُخطئ ، وكثيراً ماأنا أُخطئ ، لأنّ أحكامي غالباً هي عاطفية إنسانيّه ، والحياة بالمُجمل ليست كذلك #أصاله
A post shared by Assala (@assala_official) on Jan 20, 2020 at 3:56pm PST
طبعاً أنا أُُخطئ ، وكثيراً ماأنا أُخطئ ، لأنّ أحكامي غالباً هي عاطفية إنسانيّه ، والحياة بالمُجمل ليست كذلك #أصاله
A post shared by Assala (@assala_official) on Jan 20, 2020 at 3:56pm PST
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