قليل البخت.. بعد الحرائق "حجارة " تتساقط على إستراليا

23 يناير 2020 - 10:21 ص

شهد اليومان الماضيان هطول أحجار كبيرة على العاصمة الأسترالية كانبرا، ما تسبب في تحطيم السيارات وتخريب أسطح المنازل.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن أيام الجفاف والحرائق أفسحت الطريق فجأة أمام العواصف الرعدية القوية؛ لتتلبد السماء التي كساها الدخان الأشبه بالغيوم الشديدة.

وبعدما ظن عمال الإغاثة أن مهمتهم انتهت مؤقتا خلال موجة الأمطار، فإن انقطاع تيار الكهرباء عن 1000 منزل بالعاصمة كانبرا اضطرهم لقطع إجازتهم ومواصلة العمل.

وفي الجبال الزرقاء السياحية، رصد الإعلام الأسترالي تعرض متسلقين اثنين لصاعقة برق أصابتهما بجروح؛ ما تطلب نقلهما للمستشفى في حالة مستقرة.

وأكدت هيئة الأرصاد الأسترالية أن تلك الموجة لها تستمر بعض الأيام الإضافية، فيما يرجح أن تعود الحرارة الشديدة والجفاف لتسود ولاية نيو ساوث ويلز من جديد.