"مش هقول اسمه".. مسئول يغضب بسمة وهبة

23 يناير 2020 - 10:21 ص

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، متحدثا رسميا باسم إحدى الوزارات الخدمية، رافضة ذكر اسمه معقبة:"مش هقول اسمه، بس هو شخص مستفز".



وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج " كل يوم " المذاع على فضائية "أون إي"، أن هذا المتحدث يمتنع عن الرد على وسائل الإعلام المختلفة، معقبة: "شغلك إيه غير أنك ترد علينا" .



وتابعت: "المتحدث الإعلامي دوره يرد على وسائل الإعلام، ويوضح الحقائق عن المؤسسة اللي بيشتغل فيها، لو مش قادر تتحدث هات حد تاني يتحدث، أنت متحدث رسمي لأهم الوزارات اللي بيحتاجها المواطنون".

