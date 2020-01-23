» بالفيديو.. متسابقة ”ذا فويس“ المصرية تكذب عاصي الحلاني

استمرارا لحالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كذبت المتسابقة المصرية هايدي محمد، الفنان اللبناني عاصي الحلاني عضو لجنة التحكيم ببرنامج The voice kids بشأن حديثه حول معرفة بعض المواهب مسبقا،موضحة أن المدربين لن تلف لهم قبل الخروج والغناء على المسرح في المراحل الأخيرة للمنافسة.
يذكر أن حلقة الطفلة هايدى محمد تسببت في حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين لاسيما وأن صوتها مميز حسب المدافعين عنها وقاموا باختيارها كأفضل المواهب.
وقالت هايدي محمد الذي أحدث خروجها من البرنامج ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي: إن كل الكلام الذي قاله الفنان اللبناني غير صحيح.
وأضافت هايدي حسب "فوشيا"، أن أول يوم خرجت على المسرح لتغني مثل أي متسابق، مؤكدة أنها لم يكن لديها علم أو أحد أخبرها بأنها قد تصعد إلى المسرح وتغني ولا أحد يختارها كما قال عاصي في تصريحه.
وكان عاصي الحلاني قد قال: إنه ما في شك إن هايدي من الأصوات الرائعة والمواهب الفريدة التي مرت على البرنامج.
وبين عاصي أن المدربين قد يكونون مجبرين على عدم اختيار الموهبة لاكتمال فرقهم فلذلك لا يستطيعون اختيار الموهبة، حسب قواعد البرنامج لكل مدرب 15 صوتا فقط .
وأشار عاصي إلى أن هذه المشكلة غالبا ما يتعرضون لها حتى في برنامج مواهب الشباب، فإدارة البرنامج تخير المشتركين بعد جملة البروفات واحتراما لتعبهم وموهبتهم إذا كانوا يفضلون أن يخرجوا بالبرنامج أم لا لأن الفرق تكون قد اكتملت ويخبرونهم بأن لا أحد يستطيع الالتفاف لهم ويكون لهم حرية القرار.