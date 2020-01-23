» بالفيديو.. متسابقة ”ذا فويس“ المصرية تكذب عاصي الحلاني

استمرارا لحالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كذبت المتسابقة المصرية هايدي محمد، الفنان اللبناني عاصي الحلاني عضو لجنة التحكيم ببرنامج The voice kids بشأن حديثه حول معرفة بعض المواهب مسبقا،موضحة أن المدربين لن تلف لهم قبل الخروج والغناء على المسرح في المراحل الأخيرة للمنافسة.





وأضافت هايدي حسب "فوشيا"، أن أول يوم خرجت على المسرح لتغني مثل أي متسابق، مؤكدة أنها لم يكن لديها علم أو أحد أخبرها بأنها قد تصعد إلى المسرح وتغني ولا أحد يختارها كما قال عاصي في تصريحه.

وأضافت هايدي حسب "فوشيا"، أن أول يوم خرجت على المسرح لتغني مثل أي متسابق، مؤكدة أنها لم يكن لديها علم أو أحد أخبرها بأنها قد تصعد إلى المسرح وتغني ولا أحد يختارها كما قال عاصي في تصريحه.