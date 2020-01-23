" مبارك" طلب هذا الأمر.. ورفضه "مفيد فوزي"

23 يناير 2020 - 09:56 ص



كشف الإعلامي مفيد فوزي، عن تفاصيل ذكرها لأول مرة على الهواء بشأن حوار أجراه مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أثناء فترة حكمه".



وقال فوزي خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، إنه رفض إعطاء الرئيس الأسبق مبارك الأسئلة التي سوف تطرح عليه، لكى يكون جاهزًا، معقبا :" مبارك طلب أول سؤال من الحوار فقلت له "ضروري يا فندم أنت عايز تعرف أول سؤال".



وتابع: "وزير الإعلام فى هذه الفترة كان صفوت الشريف، وكان متواجدا خلال الحوار وعندما سمع ردى على الرئيس مبارك وجدته ينظر لي بتعجب، وكان يريد أن يقول يعني إيه الرزالة دى يا مفيد".



ولفت إلى أنه لم يكن يريد الإفصاح عن الأسئلة التي سوف يسألها لـ "مبارك" من أجل استخدام عنصر المفاجأة.

