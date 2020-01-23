» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لبطل تونس

23 يناير 2020 - 09:55 ص

يستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشارك فى مران أمس السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد لصفوف الفريق، حيث تم وضع برنامج خاص باللاعب أملا فى لحاق المباراة الهامة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.