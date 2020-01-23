  • الخميس 23 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي عجرم وزوجها

تفاصيل جديدة في قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم

النيابة تحيل قتلة شهيد الشهامة إلى جنايات الدقهلية

النيابة تحيل قتلة شهيد الشهامة إلى جنايات الدقهلية

ترامب

مفاجأة صادمة في محاكمة ترامب

بيان دول المقاطعة

دعوة جديدة من قطر لدول المقاطعة لحل الأزمة

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وولفرهامبتون

السيسي

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة

أحمد موسي

أحمد موسى: ساعات وفضيحة للإخوان

الرئيس الأسبق مبارك و المحاور مفيد فوزي

" مبارك" طلب هذا الأمر.. ورفضه "مفيد فوزي"

ارشيف

قليل البخت.. بعد الحرائق "حجارة " تتساقط على إستراليا

بالفيديو.. شقيق "بسمة وهبة" يصدمها على الهواء

"مش هقول اسمه".. مسئول يغضب بسمة وهبة

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لبطل تونس

الرياضة

الأهلى
الأهلى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلى يعاود التحضير جيدًا لبطل تونس

#

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ «ذئاب الجبل»

#

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ"زعيم الثغر"

#

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لـ "دجلة"

تدريب

دوري

الاهلى

بطولة

أنجولا

يستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشارك فى مران أمس السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد لصفوف الفريق، حيث تم وضع برنامج خاص باللاعب أملا فى لحاق المباراة الهامة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 40 جنديا سوريا في هجوم مسلح على إدلب
» أصالة تعترف بارتكاب أخطاء كثيرة
» لحظة وصول السيسي لأكاديمية الشرطة للاحتفال بعيدهم الـ68
» هل تزوج كاظم الساهر من هذه الفنانة؟
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لـ"مازيمبى"
» بالصور.. موقف محرج لمي عز الدين مع طبيبها
» بالفيديو.. متسابقة ”ذا فويس“ المصرية تكذب عاصي الحلاني
» شاهد.. إطلاق نار في أمريكا يوقع قتيلة ومصابين
» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لبطل تونس
» "الجبلاية" تحسم موعد إجراء انتخاباتها
» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 77 إثر إصابته بـ"الخرف"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح