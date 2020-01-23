افتتاح قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وتقطيع التورتة

23 يناير 2020 - 09:42 ص

افتتح المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك القناة مساء أمس، موجها الشكر إلى جميع من ساهم فى انطلاق القناة.

وبدء "منصور" الافتتاح بقراءة الفاتحة هو وجميع العاملين بالقناة، وعلى رأسهم مجلس الإدارة والإعلامي خالد الغندور، ثم تم تقطيع التورتة احتفالا بانطلاق القناة.

وانطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم عزف النشيد الوطنى، ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور كل المذيعين وعددا من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.