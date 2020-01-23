» "الجبلاية" تحسم موعد إجراء انتخاباتها

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استقرت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إقامة الانتخابات المقبلة يوم 30 سبتمبر المقبل، حيث إن اللائحة تنص على إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الأولمبية التى تنتهي منتصف أغسطس المقبل.

وحصلت اللجنة الخماسية على وعد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد قرار التعيين لمدة شهرين لينتهى عمل اللجنة فى سبتمبر المقبل بدلاً من يوليو بسبب دورة الألعاب الأولمبية، لذا حددت اللجنة يوم 30 سبتمبر موعدًا للانتخابات بحيث يكون أمام اللجنة متسعًا من الوقت لفتح باب الترشيح وفحص أوراق المرشحين ونظر الطعون قبل إجراء الانتخابات.


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