أمريكا لخليفة قاسم سليماني : سنرد عليك بنفس المصير

23 يناير 2020 - 09:20 ص

هدد المبعوث الأمريكي براين هوك، " إسماعيل قآني" خليفة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بنفس المصير الذي لقيه سليماني، في حالة اتخاذ نفس المنهج الذي ارتكبه سليماني من قتل الجنود الأمريكيين.

يذكر أن هوك كان قد أكد في تصريحات سابقة أن موت قاسم سليماني، ، الذي استهدفته واشنطن بعملية عسكرية في بغداد قبل أسابيع "خلق فراغا لن يتمكن النظام الإيراني من ملئه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا قد صرح عقب مقتل سليماني بأنه كان يستحق القتل قبل ذلك بكثير.

كما وصف ترامب سليماني بوصف قبيح وأنه " ابن عاهرة "، كان يقتل الأمريكيين.