ارتفاع طفيف بسعر الدولار بالبنوك

23 يناير 2020 - 09:13 ص

ارتفع سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم، بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أسبوعين.

وسجلت العملة الخضراء 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع، مقارنة مع نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع أمس بحسب الموقع الرسمى للبنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار بأكبر بنكين “الأهلى ومصر” نحو 15.76 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

بينما سجل السعر في بنك القاهرة 15.74 جنيه للشراء و 15.84 للبيع وهى نفس المستويات التى تم تسجيلها أمس.

وفى بنك قطر الوطنى سجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، أما فى بنك التعمير والإسكان فسجل 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.

وتصدر بنك المشرق أعلى سعر وسجل نحو 15.78جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى فاستقر السعر حيث سجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.