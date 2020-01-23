  • الخميس 23 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

شاهد .. مشادة حامية بين صلاح ومدافع ليفربول والحكم يفصل بينهما

مرتضى منصور

نجل مرتضى منصور يحرجه بقرار ناري على الهواء

يوسف فوزي

كلمة قالها عادل إمام ليوسف فوزي عن مرضه فقرر الاعتزال

رانيا يوسف بالحجاب

تعليق ناري من رانيا يوسف بعد أزمة ابنتها مع التلقيح بالخطأ

كلوب وصلاح

تعليق لا يصدق من كلوب عن هدف صلاح في مانشستر يونايتد

المستشار تركي آل الشيخ

أول تعليق من "آل الشيخ" على بيان النادي الأهلي

مصطفى الفقي

أمن مصر القومي يجبرها على هذا الأمر بشأن الأزمة الليبية

تركي آل الشيخ والخطيب

‎رسميًا .. الأهلي يعلن استمرار تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي

أرشيفية

30 جنيهًا.. هل تحل أزمة إعادة جثامين المصريين من الخارج؟

مصطفي مدبولي

بيان رسمي من الحكومة بشأن إجازة 25 يناير

كلمة قالها عادل إمام ليوسف فوزي عن مرضه فقرر الاعتزال

الصفحة الأخيرة

يوسف فوزي
يوسف فوزي

وكالات - أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد.. شقيق عادل إمام وزوجته في أحدث ظهور لهما

#

تغريدة مثيرة من "ساويرس" عن عادل إمام

#

سر غياب "عادل إمام" عن مهرجان القاهرة السينمائي

#

هذا ما قاله أشرف زكي عن الحالة الصحية لـ"الزعيم"

يوسف فوزي

الشلل الرعاش

كشف الفنان يوسف فوزي عن موقف جمعه بالفنان عادل إمام كان من ضمن الأسباب التي دفعته إلى الاعتزال.

وقال "فوزي" في تصريحات صحفية إنه قرر الاعتزال بعد عدد من المواقف التي لاحظ فيها البعض اهتزاز يده وكان أبرزها مع الفنان عادل إمام.

وأضاف: كنت أقوم بدور في مسلسله ونؤدي دور شخصين يجلسان في عزاء ولاحظ اهتزاز يدي وسألني عليها .

وتابع : بعدها طلب مني في أحد المشاهد وقال لي (ثبت ايدك يا جو) .. وحينها تحدثنا في الكواليس عن الأمر وأخبرته أنني مصاب بمرض الشلل الرعاش فقال لي (وايه يعني) ، فقلت له (الفكرة أنك تطلب مني طلبا لا أستطيع تنفيذه).

واستدرك: لم أغضب من عادل إمام .. لو لم يكن يخاف عليّ لما سألني .

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 77 إثر إصابته بـ"الخرف"
» فنانة شهيرة تطلب السماح من ابنة "ماجدة" بعد وفاتها
» واتساب تطلق الميزة التي طالب بها الملايين
» هذه الفنانة كانت السبب في وفاة عزيز عثمان
» علقة ساخنة لـ"ماجد المصري" في جامعة طنطا
» 9 مخاطر للبرد الشديد.. من الجلطات إلى الأزمات القلبية
» السعودية تفاجئ إيران
» تتظاهر بالنوم أثناء اغتصابها خوفًا من قتلها (القصة كاملة)
» الديهي: الإعلام فشل في توصيل الإنجازات للمواطنين
» صدامات في بيروت بين الشرطة ومحتجين
» بالفيديو.. "ماكرون" يصرخ بعد إهانته في القدس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح