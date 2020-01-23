تعليق ناري من رانيا يوسف بعد أزمة ابنتها مع التلقيح بالخطأ

أحمد عادل شعبان
عبرت الفنانة رانيا يوسف اعن استيائها الشديد من تناول الصحف لجزء في لقاء جمعها بالإعلامية لميس الحديدي يتعلق بابنتها.
وقالت "رانيا" في تصريحات تلفزيونية: مسلسلي يحكي عن فتاة حملت بالخطأ نتيجة التلقيح الصناعي بشكل خاطيء .
وأضافت: لميس سألتني (ماذا لو حدث الأمر مع بنت من بناتك) فقلت نصا (دا صعب يحصل في مصر لكن لو حدث مع بنتي هقف معاها وأنقذها بأي شكل من الأشكال).
واستدركت: كل ما نقلته الصحف على لساني بخلاف ذلك غير صحيح.
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