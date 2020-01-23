أمن مصر القومي يجبرها على هذا الأمر بشأن الأزمة الليبية

23 يناير 2020 - 12:52 ص

قال د. مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية إن مصر الآن طرف مباشر في الأزمة الليبية بسبب الخوف على أمنها القومي بشكل يجبرها على ألا تكون طرفًا محايدًا.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنه لا يمكن المقارنة بين أزمات الماضي وأزمات الحاضر نظرًا لأن الظروف تختلف لكن يمكننا القياس عليها، مشيرًا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبدو لاعبًا أساسيًا في الأزمة الليبية.

