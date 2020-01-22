صبري فواز عن حالة خالد النبوي: «ادعوا له»

دعم الفنان صبري فواز، صديقه الفنان خالد النبوي الذي تعرض أمس لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "فواز": "ادعوا لخالد النبوي، ربنا يقومه بالسلامة"، وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع المنشور.

يُذكر أن الفنان خالد النبوي قد تعرض لأزمة قلبية، أمس الثلاثاء، استلزمت نقله مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ليقوم بتركيب دعامة فور دخوله، وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أن حالة " النبوي " الصحية مستقرة الآن، بعدما تم نقله لغرفة العناية المركزة بالمستشفى.