» الديهي: الإعلام فشل في توصيل الإنجازات للمواطنين

قال الإعلامي نشأت الديهي متسائلًا: "هل هناك فجر وانبطاح إعلامي أكثر من هذا؟ الإعلام كان بعافية، والجميع أخطأ في حق هذا الوطن، وعليهم أن يتطهروا في مسبح الوطن، احنا كنا بنضيع والآن نحن في مرحلة بناء ونريد أن ننطلق".

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن أحلام الشباب وطموحاته عمرها ما تدمر.

وشدد على أن الإعلام المصري فشل في توصيل الصورة الحقيقة لما يحدث من إنجازات على الأرض، مناشدًا الإعلاميين بالنزول للشارع والاحتكاك بالمواطنين، ونقل الصورة الحقيقية للمواطنين.