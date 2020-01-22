بيان رسمي من الحكومة بشأن إجازة 25 يناير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أعلن أن السبت 25 يناير 2020 "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.