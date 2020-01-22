» السعودية تفاجئ إيران

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طهران

المفاوضات

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها منفتحة على إجراء محادثات مع إيران.

جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.

وشدد الوزير السعودي أن "الأمر يرجع في الحقيقة إلى إيران"، مضيفًا أنه يتعين عليها أن تقر بأنه "لا يمكنها دفع أجندتها الإقليمية من خلال العنف"، كشرط لأي محادثات.

وأكمل: "سعداء بأن المنطقة تجنبت أي تصعيد مع إيران"، مشيراً إلى أن دولاً كثيرة عرضت الوساطة لإجراء محادثات مع إيران.

وفي شأن منفصل، قال الأمير فيصل إن المزاعم بأن ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، ضالع في مؤامرة لاختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون مزاعم "منافية للعقل".

وقبل أيام أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رفض إيران المطلق للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بدلا من الاتفاق النووي الحالي، معربا عن استعداد إيران للحوار مع السعودية.

وقال ظريف في كلمة أمام رجال الأعمال الهنود في مومباي يوم أمس الجمعة "لن ندخل أي مفاوضات أخرى مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد"، كما نقلت وكالة "إرنا".

وردا على سؤال حول إمكانية توسط الهند لتسوية الخلافات بين إيران والسعودية "إن إيران على استعداد للحوار مع السعودية ووسائر دول الخليج الفارسي ومستعدة لتقديم مقترحات على صعيد الأمن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز وقد قدمنا مبادرات لإقرار الأمن والسلام في مضيق هرمز".

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