الأرصاد: أمطار ورياح على السواحل تمتد للقاهرة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على كافة أنحاء مصر، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتمتد الأمطار إلى سيناء والوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة، في ظل وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

ومن جانبه توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والمتقطعة على القاهرة والوجه البحرى، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.



وأضاف فى مداخلة تليفزيونية اليوم الأربعاء أن الأجواء أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بـ 3 درجات مئوية، ليصبح الطقس بارد خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال فترات الليل.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى إن نشاط الرياح يزيد من شعورنا بانخفاض درجة الحرارة ، فضلا عن اضطراب فى الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 -9.



السواحل الشمالية 17- 10.



وشمال الصعيد 17-6.



جنوب الصعيد 17- 6.