«متعب»: الزمالك قادر على الفوز ببطولة الدوري

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الاهلى

متعب

تحدث عماد متعب مهاجم الفريق الكروي السابق بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن المستوى المميز الذي يقدمه الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في بطولتي الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

وقال متعب في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "الزمالك مع كارتيرون يقدم أداء جيد للغاية في الفترة الماضية، أرى أنه مدرب متميز وذلك منذ قيادته للأهلي، أتمنى من إدارة الزمالك توفير الاستقرار الإداري للمدرب حتى يستطيع الفريق مواصلة نتائجه الطيبة".

وأكمل:" طريقة عمل كارتيرون مع الزمالك رائعة، اللاعبون البدلاء يحصلون على فرصتهم ويقدمون مستوى جيد".

وأختتم متعب حديثه: "أرى أن المنافسة على لقب الدوري لم تنتهي بعد، لايزال هناك عدد كبير من المباريات، والزمالك قادر على العودة للتنافس مع الأهلي على درع الدوري".

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ24 نقطة، ولا يزال يملك الفريقين مباراتين مؤجلتين.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


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