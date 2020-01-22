استقرار أسعار الدولار والذهب اليوم الأربعاء

22 يناير 2020 - 08:07 م

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، استقرارًا في عدد من البنوك.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

جاء هذا بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ سعر الصرف 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

وسجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع وفي البنك الأهلي المصري.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

الذهب

جاء هذا بينما استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء أيضًا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

جرام الذهب عيار 18 تراجع إلى 584 جنيهًا.

عيار 21 سجل 685 جنيهًا للجرام الواحد

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 786 جنيهًا.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات بلغ 5480 جنيهًا.