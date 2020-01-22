  • الأربعاء 22 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ال الشيخ

الأهلي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن «آل الشيخ»

ماكرون

بالفيديو.. "ماكرون" يصرخ بعد إهانته في القدس

محمد حافظ

عمره 62 عامًا.. لاعب مصري يتوج ببرونزية العالم

السعودية

فتاة وشاب.. جريمة قتل تهز السعودية

«الأم القاتلة»

بالصور.. «الأم القاتلة» خنقت أطفالها الثلاثة بعد أن غنت لهم

سامح شكري

تحرك مصري جديد لحل الأزمة الليبية

المنتخب الاولمبى السعودى

المنتخب السعودي يتأهل إلى أولمبياد «طوكيو 2020»

علاء مبارك

بالفيديو..علاء مبارك يفتح النار على أحمد المسلماني

سعد لمجرد

تطور جديد يصدم سعد لمجرد في قضية اغتصابه لفتاة

السيسي

اجتماع مهم بين "السيسي" ووزير الدفاع بشأن سد النهضة

"يسرا" تعلق على إصابتها بمرض السرطان

آخر الأخبار

يسرا
يسرا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الإفتاء تعلق على «مؤتمر برلين» وتهاجم «أردوغان»

#

إنفلونزا الخنازير تصل مصر.. ومصرع سيدة بسببها

#

البحرين تعلق على عدم حضور أمير قطر قمة الخليج

#

"نسرين طافش" تعلق على تسببها في طلاق أصالة وطارق العريان

مرض السرطان

يسرا

علقت الفنانة يسرا على إصابتها بمرض سرطان الدم، الذي اشتهر عنها في الفترة الأخيرة، بعد تداول العديد من الأخبار القائلة بذلك.

ومن جانبها أوضحت يسرا، أن بعض الناس فهمت حديثها في أحد البرامج التي ظهرت فيها مؤخرا بشكل خاطئ.

وأضافت الفنانة في تصريحات نقلتها وكالة «روسيا اليوم»، خلال رسالة صوتية قائلةً: «مساء الخير على كل الناس الحلوة الطيبة اللي بتسأل عليا وخايفة عليا، ربنا يخليكم يارب».

وتابعت: «عايزة أطمنكم، أنا لما كنت بتكلم في برنامج "علمتنى الدنيا"، كنت بقول كانوا شاكين إن عندى لوكميا "سرطان الدم"، من فترة طويلة وقعدت في الشك ده 3 شهور، وأنا الحمد لله بخير كويسة ماعنديش حاجة ربنا سترها وطلع التشخيص غلط، والكلام ده كان من 15 سنة».

واختتمت: «بقول لجمهوري الحبيب الغالي بشكركم جدا على دعاكم وبشكركم جدا على خوفكم عليا، وعاجزة عن الشكر، ومهما هقول ما أقدرش أوفى الحب الكبير ده».

وكانت يسرا أثارت حالة من القلق والخوف على حالتها الصحية، بعد أن قالت كلمات مؤثرة خلال استضافتها في برنامج "الدنيا علمتني" على قناة "إم بي سي" وصدمت الجميع بكشفها عن حقيقة إصابتها بمرض سرطان الدم.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» تتظاهر بالنوم أثناء اغتصابها خوفًا من قتلها (القصة كاملة)
» صدامات في بيروت بين الشرطة ومحتجين
» بث مباشر.. مباراة إيبيزا وبرشلونة بكأس إسبانيا
» أمم إفريقيا.. منتخب اليد يهزم أنجولا 33/26
» حقيقة وفاة خالد النبوي داخل العناية المركزة
» الكويت: مصلحة الشعب السعودي تحققت
» بسمة وهبة تهدد نجم الأهلي بصور «السهرة الحمراء»
» «وردة» يسجل هدفين في تعادل لاريسا أمام بانياتوليكوس
» تطور جديد يصدم سعد لمجرد في قضية اغتصابه لفتاة
» حاوي الأهلي يودع «أزارو» بكلمات مؤثرة
» ارتفاع ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 17 حالة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر