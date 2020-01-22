"يسرا" تعلق على إصابتها بمرض السرطان

علقت الفنانة يسرا على إصابتها بمرض سرطان الدم، الذي اشتهر عنها في الفترة الأخيرة، بعد تداول العديد من الأخبار القائلة بذلك.

ومن جانبها أوضحت يسرا، أن بعض الناس فهمت حديثها في أحد البرامج التي ظهرت فيها مؤخرا بشكل خاطئ.

وأضافت الفنانة في تصريحات نقلتها وكالة «روسيا اليوم»، خلال رسالة صوتية قائلةً: «مساء الخير على كل الناس الحلوة الطيبة اللي بتسأل عليا وخايفة عليا، ربنا يخليكم يارب».

وتابعت: «عايزة أطمنكم، أنا لما كنت بتكلم في برنامج "علمتنى الدنيا"، كنت بقول كانوا شاكين إن عندى لوكميا "سرطان الدم"، من فترة طويلة وقعدت في الشك ده 3 شهور، وأنا الحمد لله بخير كويسة ماعنديش حاجة ربنا سترها وطلع التشخيص غلط، والكلام ده كان من 15 سنة».

واختتمت: «بقول لجمهوري الحبيب الغالي بشكركم جدا على دعاكم وبشكركم جدا على خوفكم عليا، وعاجزة عن الشكر، ومهما هقول ما أقدرش أوفى الحب الكبير ده».

وكانت يسرا أثارت حالة من القلق والخوف على حالتها الصحية، بعد أن قالت كلمات مؤثرة خلال استضافتها في برنامج "الدنيا علمتني" على قناة "إم بي سي" وصدمت الجميع بكشفها عن حقيقة إصابتها بمرض سرطان الدم.