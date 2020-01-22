» أمم إفريقيا.. منتخب اليد يهزم أنجولا 33/26

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امم افريقيا

منتخب مصر

أنجولا

فاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة على نظيره الأنجولى بنتيجة 33/26  فى ختام منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 20200.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الفوز على الجابون فى أولى مواجهات دور ربع النهائى بنتيجة 36 / 17 أول أمس الإثنين، قبل أن يحصل على راحة أمس الثلاثاء.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من غينيا 39/22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.

وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر  وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر.

أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

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