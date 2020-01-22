» حقيقة وفاة خالد النبوي داخل العناية المركزة

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الفنان خالد النبوي

وفاة الفنان خالد النبوي

جراحة في القلب

انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات، تفيد بوفاة الفنان خالد النبوي بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.

واندفع العديد من النشطاء على هذه المنشورات، ناعين الفنان ومترحمين عليه، في ظل عدم التأكد من صحتها ومصداقيتها.

ومن جانبه قال نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، إن خالد النبوي حالته مطمئنة، خاصة بعد خروجه من العمليات، معقبًا: «زى الفل والحمد لله».

كما نفى أشرف زكي، تدهور حالة الفنان تدهور الحالة الصحية للفنان، بعد العملية التي أجراها لتوسيع أحد شرايين القلب، بعدما شعر بضيق في التنفس.

وكشف جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي عقب إجرائه عملية جراحية يوم أمس.

وقال "شعبان" إن "النبوي" في العناية المركزة الآن، وقد يجرى عملية جراحية أخرى.

وأوضح أن بطل "ممالك النار"، تعرض يوم أمس لجلطة حادة أدت إلى اختلال كهرباء القلب أثناء ممارسة الرياضة، ليسقط مغشيا عليه، بحسب .العربية نت".

وتابع أن العملية جاءت لتركيب دعامة في الشريان التاجي الخلفي، موضحًا أن الأطباء اكتشفوا أن هذا الشريان هو السبب، إلا أنه قد يحتاج إلى جراحة أخرى في الشريان التاجي الأمامي بالجراحة أو الدعامة.

وأضاف أن الجراحة الجديدة ليست عاجلة وقد يجريها النبوي في وقت لاحق بعد تجاوز مرحلة الخطر، على أن يعود إلى منزله خلال ساعات.

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