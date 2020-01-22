» بسمة وهبة تهدد نجم الأهلي بصور «السهرة الحمراء»

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بسمة وهبة
بسمة وهبة

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بسمة وهبة

نجم الأهلي

السهرة الحمراء

هددت الإعلامية بسمة وهبة، للاعب كرة قدم بالفريق الأول للنادي الأهلي، صالح جمعة، علمًا بأنها لم تذكر اسمه صراحة ولكن أشارت إليه ببعض العلامات كان من بينها أن أول اسمه يبدأ بحرف الصاد.

وجاءت تهديدات الإعلامية للاعب بنشر صورة له أثناء سهرة منتصف الليل بكورنيش النيل بالجيزة، بسبب عدم التزامه وانضباطه، خاصة ما هو معروف عنه بشأن سهراته الليلية باستمرار.

وقالت وهبة: «ولا افتكر السنين الحلوة اللي قضاها جوا ناديه، لاعب موهوب وخد كل الدعم من النادي ومن الجماهير.. خد دعم ومساندة مخدهاش لاعب غيره ومع ذلك صمم على الفشل وخذل كل اللي وقفوا جنبه».

وأضافت خلال تقديمها برنامجها «كل يوم» على قناة «ON E »،: «قرر يكمل في طريق الضياع.. وأهل الكورة عارفين إن الالتزام هو اللي بيخلي لاعب كورة يبقا في السما زي صلاح.. وعدم الالتزام هو اللي بيدمر مواهب كتيرة زي اللاعب اللي بنتكلم عنه النهاردة.. مركون على الدكة وعنده مشاكل كتير، رغم إنه في نادي أي لاعب في مصر يتمنى بس يعدي من قدامه».

ووجهت بسمة حديثها للاعب قائلة: «أنت أكتر لاعب ناديه صبر عليه في مصر، وكان كل الناس بتحسدك على صبر ناديك عليك على غير العادة، تقوم في عز ما الناس كلها واقفة في ضهرك وعاوزه تساعدك عشان تقف على رجلك، تروح آخر الأسبوع اللي فات تسهر للصبح أنت عارف فين ها!! عند كورنيش النيل الجيزة.. افتكرت؟ كسبت ايه بقا من اللي انت عملته هناك واللي انت كنت فيه ده، طب شكلك ايه قدام الناس اللي كانت قاعدة قدامك وجمهورك ؟!".

واختتمت حديثها: «لعلمك أنا مرضيتش انزل صورتك عشان الناس اللي كانت معاك، بس المرة الجاية هقول اسمك فخلي بالك».

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