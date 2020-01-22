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«وردة» يسجل هدفين في تعادل لاريسا أمام بانياتوليكوس

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لاريسا

سجل عمرو وردة لاعب وسط لاريسا اليوناني والمنتخب الوطني، هدفين في تعادل فريقه أمام بانياتوليكوس، والتي انتهت بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "الكازار"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري اليوناني.

تقدم بانياتوليكوس بهدفين عن طريق أبيولا داودا فى الدقيقتين 28 و63، قبل أن يتمكن عمرو وردة من تسجيل "هدفين" من ركلتي جزاء فى الدقيقتين 79 و86 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء تواجد اللاعب المصري علي غزال فى قائمة لاريسا بعد وصوله بطاقته الدولية اليوم، بعدما انضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسم ونصف، حيث شارك فى اللقاء لمدة ربع ساعة، فيما لعب الفريق الضيف بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 89 بعد طرد لاعبه أنجلوس لحصوله على "إنذارين".

هذا التعادل رفع رصيد لاريسا إلى 24 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري اليوناني، بينما ارتفع رصيد بانياتوليكوس إلى 10 نقاط في المركز الـ 14 والأخير.

كان حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، قد أكد أنه سوف يضم عمرو وردة حال تألقه مع ناديه لاريسا اليوناني، فى تصريحات تليفزيونية أدلى بها صباح اليوم، الأربعاء، على هامش قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 والتى أوقعت المنتخب فى المجموعة السادسة مع كل من الجابون وأنجولا وليبيا.


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