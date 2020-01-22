» الكويت: مصلحة الشعب السعودي تحققت

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مجلس الأمة الكويتي

مرزوق الغانم

الغانم

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، اليوم الأربعاء، إن مصلحة الشعبين السعودي والكويتي تحققت بتوقيع اتفاقية المنطقة المقسومة.

وقال "الغانم" في تصريح صحفي عقب جلسة البرلمان، إن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة تصب في مصلحة دولة الكويت والسعودية.

كما أشاد رئيس البرلمان الكويتي بجهود رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية ببلاده و"احترافيتهم في إنهاء التقرير المتعلق بهذا الموضوع".

وشدد "الغانم" "أقرينا اليوم اتفاقية المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية".

وقال "إن هذه الاتفاقية هي في مصلحة الشعب الكويتي ومصلحة الكويت وفي مصلحة إخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية".

 ولفت المسئول الكويتي إلى أن أي خلاف بين دولتين جارتين شقيقتين هكذا يكون الحل بالطريقة التي تم بها حل أي إشكالات سابقة، وبأن البرلمان الكويتي شدد على أن الاتفاق سيعود بالخير على الطرفين.


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