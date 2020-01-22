» ارتفاع ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 17 حالة

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ارتفاع ضحايا

فيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات في جمهورية الصين الشعبية بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، قد ارتفع إلى 17.

وحتى الآن، انتشر الفيروس في 25 مقاطعة ومدينة مركزية التبعية، وبلغ عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد 473 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين في مقاطعة هوبي فقط إلى 444 شخصا.

وكان قد أعلن نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية بالصين، لي بن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين، بلغ 9 أشخاص.

ويذكر أنه في أواخر ديسمبر، أبلغت السلطات الصينية عن تفشي الالتهاب الرئوي، غير المعروفة نشأته، وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، وتتعلق الحالات الأولى بسوق المأكولات البحرية.

وأثبت الخبراء أن العامل المسبب للمرض كان نوعًا جديدًا من فيروس كورونا – "إن سي أو في- 2019".

وانتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما اكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا. وأكدت السلطات الصينية رسمياً، أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر.

يذكر أن فيروسات كورونا (التاجي) هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين، اكتشفت لأول مرة عام 1965.

وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما يمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررًا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.

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