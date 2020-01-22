» حاوي الأهلي يودع «أزارو» بكلمات مؤثرة

22 يناير 2020 - 05:51 م

ودع وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي زميله المغربي وليد ازارو، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر «سليمان» صورة مع النجم المغربي قائلا: "بالتوفيق يا حبيبي ربنا يوفقك وتكسر الدنيا وترجعلنا قريب ?? ".

وحازت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي: هتوحشنا - ربنا معاك - ربنا يوفقك

وأعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كان النادي السعودي تقدم بعرض إلى النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.