بالفيديو.. فتاة تبيع «عذريتها» مقابل هذا الشيء

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فتاة تبيع عذريتها
فتاة تبيع عذريتها

أحمد سالم

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عذراء

فتاة تبيع عذريتها

ما معنى عذراء

أعلنت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا أنها قامت ببيع عذريتها مقابل مبلغ مالي ضخم وصل إلى نحو 1.3 مليون دولار في مزاد علني.

ورفضت الفتاة الأوكرانية التي تدعى "كاتيا" تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، أي انتقادات توجه إليها قائلة: «سبب عرض عذريتي للبيع أنني أريد السفر وتجربة الحياة المرفهة وفى نهاية المطاف هذا جسدي وهذا اختياري».

وقامت الفتاة بعرض "عذريتها" في مزاد علني على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المواعدة الجنسية.

وبدأت المزايدات من مبلغ 110 آلاف دولار لينتهي لصالح رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما من ميونخ، بقيمة 1.3 مليون دولار، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأفاد الموقع أن الفائز صاحب شبكة من أندية اللياقة البدنية، وكان يرغب بالزواج من الفتاة بالإضافة إلى دفع مصروف شهري لها قدره 11 ألف دولار، والذي قدم في عرض من محام بنيويورك، كان مستعدا لدفع مليون يورو، ومن مطرب من طوكيو قدم 800 ألف يورو، وستجرى "عملية التسليم والاستلام" بين البائعة والفائز في المزاد في ألمانيا.

وقالت الفتاة إنها فكرت مطولا بهذا القرار، لتستنتج بالنهاية أن قرارها عبارة عن صفقة مربحة للطرفين، ووسيلة لتحقيق أحلامها في أن تعيش سعيدة وتختبر حياة الترف والرفاهية.

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أعلنت فتاة أوكرانية، تبلغ من العمر 19 عاما، أنها قامت ببيع عذريتها مقابل مبلغ ضخم، قدره 1.3 مليون دولار في مزاد علني. ووفق ما ذكر موقع "دايلي ميل" البريطاني، أن كاتيا قامت بعرض "عذريتها" للبيع في مزاد علني على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المرافقة الجنسية، حيث بدأت المزايدات من مبلغ 110 ألف دولار لينتهي لصالح رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما من #ميونخ، بقيمة 1.3 مليون دولار. وأفاد الموقع، أن الفائز، صاحب شبكة من أندية اللياقة البدنية، وكان يرغب بالزواج من الفتاة بالإضافة إلى دفع مصروف شهري لها قدره 11 ألف دولار. وقالت الفتاة إنها فكّرت مطولا بهذا القرار، لتستنتج بالنهاية أن قرارها عبارة عن صفقة مربحة للطرفين، ووسيلة لتحقيق أحلامها في أن تعيش سعيدة وتختبر حياة الترف والرفاهية. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #اوكرانيا #روسيا #غرائب #قصص #حوادث #فيديو #فيديوهات #ترند #ukraine #russia #trend #news #video

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