» «بركات»: سعيد بقرعة المنتخب في تصفيات المونديال

22 يناير 2020 - 05:09 م

أبدى محمد بركات، مدير الكرة بالمنتخب الوطني، سعادته بقرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، مشيرًا إلى أن الظروف الصعبة التي واجهت الفراعنة خلال الفترة الماضية لن تتكرر مجددًا.

وقال «بركات» في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "سعيد بنتيجة القرعة، لا نريد تهويل المجموعة أو استسهالها".

وأضاف: "لدينا عدة لاعبين مميزين في الدوري المصري لفتوا الأنظار خلال الفترة الماضية، ولكن الاستمرارية عامل مهم".

وتابع: "فضلا عن المنتخب يضم أيضا عناصر ساهمت في تأهله لكأس العالم الأخيرة، وقادرة على تكرار الإنجاز، الأهم أن نظهر بمستوانا في التصفيات".

وأردف بركات: "إعادة كأس الأمم الإفريقية لتقام في يناير وفبراير بدلا من الصيف، ومن ثم تعديل الاتحاد الإفريقي لجدول مباريات التصفيات يعد أمرًا في صالحنا، لأنه بدلا من اللعب جولتين في تصفيات كأس العالم في مارس ثم يونيو، فإنه من الأفضل مواجهة توجو مرتين في تصفيات كأس الأمم، لننهي مهمة ونركز في الأخرى".

واستكمل: "بالطبع لست سعيدًا بنتائج المنتخب في أول جولتين ضد كينيا وجزر القمر، لأننا كنا نتطلع للحسم المبكر بالفوز في أول جولتين".

واختتم: "واجهتنا ظروف صعبة أعتقد أنها لن تتكرر مجددا مثل توقف الدوري لأكثر من 40 يومًا، وإصابة مؤثرة مثل حمدي فتحي وأحمد جمعة وصلاح وكوكا، أزمة لاعبي بيراميدز، وترك 3 لاعبين للمنتخب الأولمبي، كان من الممكن أن يصنعون الفارق".