  • الأربعاء 22 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
«الأم القاتلة»

بالصور.. «الأم القاتلة» خنقت أطفالها الثلاثة بعد أن غنت لهم

سامح شكري

تحرك مصري جديد لحل الأزمة الليبية

المنتخب الاولمبى السعودى

المنتخب السعودي يتأهل إلى أولمبياد «طوكيو 2020»

علاء مبارك

بالفيديو..علاء مبارك يفتح النار على أحمد المسلماني

سعد لمجرد

تطور جديد يصدم سعد لمجرد في قضية اغتصابه لفتاة

السيسي

اجتماع مهم بين "السيسي" ووزير الدفاع بشأن سد النهضة

زينة عكر عدرا

لأول مرة .. وزيرة دفاع فى الحكومة اللبنانية

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

تطورات جديدة.. استدعاء والدة قتيل نانسي عجرم لسماع أقوالها

بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

إسرائيل ترفض تسليم جثامين 3 أطفال فلسطينيين

احتفالات البحر الأحمر بذكري معركة شدوان

تعرف على قائد معركة شدوان وأعظم 36 ساعة في تاريخ البحر الأحمر

«بركات»: سعيد بقرعة المنتخب في تصفيات المونديال

الرياضة

بركات
بركات

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«بركات»: خشينا مواجهة هذه المنتخبات الثلاث

#

الكويت تتقدم على السعودية بهدفين في الشوط الأول

#

أول تعليق لـ«قيس سعيد» بعد فوزه برئاسة تونس

#

منتخب الإمارات يهزم إندونسيا 0/5

المنتخب الوطني

المصريون

بركات

أبدى محمد بركات، مدير الكرة بالمنتخب الوطني، سعادته بقرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، مشيرًا إلى أن الظروف الصعبة التي واجهت الفراعنة خلال الفترة الماضية لن تتكرر مجددًا.

وقال «بركات» في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "سعيد بنتيجة القرعة، لا نريد تهويل المجموعة أو استسهالها".

وأضاف: "لدينا عدة لاعبين مميزين في الدوري المصري لفتوا الأنظار خلال الفترة الماضية، ولكن الاستمرارية عامل مهم".

وتابع: "فضلا عن المنتخب يضم أيضا عناصر ساهمت في تأهله لكأس العالم الأخيرة، وقادرة على تكرار الإنجاز، الأهم أن نظهر بمستوانا في التصفيات".

وأردف بركات: "إعادة كأس الأمم الإفريقية لتقام في يناير وفبراير بدلا من الصيف، ومن ثم تعديل الاتحاد الإفريقي لجدول مباريات التصفيات يعد أمرًا في صالحنا، لأنه بدلا من اللعب جولتين في تصفيات كأس العالم في مارس ثم يونيو، فإنه من الأفضل مواجهة توجو مرتين في تصفيات كأس الأمم، لننهي مهمة ونركز في الأخرى".

واستكمل: "بالطبع لست سعيدًا بنتائج المنتخب في أول جولتين ضد كينيا وجزر القمر، لأننا كنا نتطلع للحسم المبكر بالفوز في أول جولتين".

واختتم: "واجهتنا ظروف صعبة أعتقد أنها لن تتكرر مجددا مثل توقف الدوري لأكثر من 40 يومًا، وإصابة مؤثرة مثل حمدي فتحي وأحمد جمعة وصلاح وكوكا، أزمة لاعبي بيراميدز، وترك 3 لاعبين للمنتخب الأولمبي، كان من الممكن أن يصنعون الفارق".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» «بركات»: سعيد بقرعة المنتخب في تصفيات المونديال
» «كلوب»: هدف «صلاح» في مانشستر يونايتد رائع
» رسميًا.. الإسماعيلي يضم فخر الدين بن يوسف
» طفل 3 سنوات ينضم لنادي الذكاء العالمى
» حرائق أستراليا تكشف عن كنز عمره آلاف السنين
» بخصوص ابنته.. محمد حماقي يفاجئ متابعيه بهذا الأمر
» «الخطيب» يدعم الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلي
» أول صورة للحكومة اللبنانية الجديدة
» كدمة قوية لقدم "الشيخ" بمران الأهلى
» بيان عاجل من "الخارجية" بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية
» بادجى يشارك فى تدريبات الأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:25 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر