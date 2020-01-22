بالصور.. عملية جراحية لاستخراج سمكة اخترقت رقبة شاب

تعرض شاب إندونيسي، يدعى محمد إيدول يبلغ من العمر 16 عاماً، لإصابة خطيرة، إثر طعنة من سمكة الإبرة المسطحة.

حدث ذلك عندما كان الشاب يصطاد مع والديه في مياه بوتون قبالة إقليم جنوب شرق سولاويزي السبت الماضى.

ووفقًا لما نشرته «dailymail »، فإن سمكة الإبرة المسطحة قفزت من الماء واخترقت عنق محمد من أسفل ذقنه ووصلت إلى الجزء الخلفي من رقبته محدثة إصابته، وتم نقل المراهق المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأجرى إيدول أول أمس، عملية في محاولة لإنقاذ حياته من خلال إزالة السمكة التي اخترقت رقبته، وقد شملت العملية الحساسة والتي استغرقت ساعتين، حوالى ثلاثة جراحين وطبيب تخدير.

وصرح مدير عام المستشفى لـ«أنتارا نيوز» بأن الطفل مستقر نسبيًا، لكن في الوقت الحالي، لا يزال المريض يعاني من الحمى، مضيفاً قوله: «بأن محمد يتعافى بشكل جيد لكنه لا يزال في المستشفى بسبب مخاطر العدوى».

يذكر أن سمكة الإبرة المسطحة تشتهر بالقفز من الماء بسرعة تصل إلى 60 كم/ ساعة.











