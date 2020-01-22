بالصور.. «الأم القاتلة» خنقت أطفالها الثلاثة بعد أن غنت لهم

22 يناير 2020 - 04:59 م

تجردت أم من إنسانيتها، بعد أن تخلصت من أطفالها الثلاثة واحدًا تلو الآخر خنقًا، وتركتهم على الأريكة كما لو كانوا نائمين.

وتواجه الأمريكية راشيل هنري (22 عامًا)، التي تقيم في ولاية "أريزونا" الأمريكية، ثلاث تهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، بعد أن اعترفت بقتل أطفالها الثلاث.





ووفقًا لتقارير، فقد كانت الأم التي تتعاطى المخدرات تتصرف بشكل غريب خلال الآونة الأخيرة.

وتم العثور على الضحايا الثلاثة وهم: طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا، وأخرى عمرها عامين، وطفل عمره ثلاث سنوات، داخل غرفة المعيشة داخل المنزل.

ووفق الاتهامات، فإن الأم خنقت الأطفال الثلاثة واحدًا تلو الآخر، واعترفت للشرطة بأنها خنقت طفلتها البالغ من العمر عامًا واحدًا، بعد أن حاولت مقاومتها، قبل أن تضع يدها على فمها، وتنهي حياتها للأبد.





بينما صاح نجلها البالغ من العمر ثلاث سنوات فيها من أجل التوقف، لكنها واصلت خنقه حتى توقف عن التنفس، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تقارير.

وقال محقق في شرطة "فينكس": "راشيل قتلت طفلتها البالغة من العمر عام واحد عندما توقفت عن الركل"، ثم طاردت هنري البالغ من العمر ثلاث سنوات في غرفة النوم قبل خنقه".

وكشفت التحقيقات، أن الأم قامت بالغناء للطفل الأكبر وهو يخدش صدرها ويقرصها، وبعد ذلك أطعمت رضيعتها البالغة من العمر سبعة أشهر داخل غرفة نومها حتى نامت للأبد.





وأشارت وثائق المحكمة إلى أن الأم القاتلة غنت لها أغنية أثناء قتلها، ثم جمعت جثث الأطفال الثلاث، ووضعتها على أرضية غرفة المعيشة وكأنهم نائمون.

واتصل أحد أقارب الأم القاتلة، الذي يعيش في المنزل بالشرطة مساء الاثنين، حيث عثرت الشرطة على الأطفال داخل غرفة المعيشة، وتأكد المسعفون من وفاتهم.

وتسعى الشرطة إلى معرفة دوافع الأم إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة, بعد اعتقالها يوم الثلاثاء، لتوجه إليها تهمة القتل من الدرجة الأولى.