المنتخب السعودي يتأهل إلى أولمبياد «طوكيو 2020»

22 يناير 2020 - 04:49 م

حجز المنتخب السعودى تحت 23 عامًا مقعدًا في أولمبياد "طوكيو 2020"، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره الأوزبكستاني بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب راجامانجالا فى العاصمة التايلاندية «بانكوكف».

وسجل ناصر العمران هدف فوز الأخضر على أوزبكستان فى الدقيقة 87 من عمر المباراة، التى شهدت تفوق المنتخب السعودى.

ويصعد 3 منتخبات عن قارة آسيا إلى المشاركة فى الأولمبياد، كما تأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا لينتظر الفائز من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية.

وتأهل الأخضر الأوليمبى للمباراة النهائية للمرة الثالثة فى تاريخه إذ كانت المرة الأولى فى أولمبياد لوس أنجلوس بموسم 1984، وأتلانتا لموسم 1996.

جدير بالذكر أن الأخضر السعودى وصل للدور نصف النهائى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بعد أن حقق فوزًا صعبًا على أصحاب الضيافة والأرض منتخب تايلند، بهدف سجله لاعب المنتخب الأوليمبى عبد الله الحمدان من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 78 من زمن شوط المباراة الثانى.

وتأهل منتخب السعودية إلى دور الثمانية من البطولة القارية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تغلب على نظيره السورى بهدف من دون رد ليتصدر مجموعته الثانية فى ختام دور المجموعات بـ 7 نقاط جمعها من فوزين على اليابان وسوريا، وتعادل أمام قطر.