تحرك مصري جديد لحل الأزمة الليبية

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الازمة الليبية

غادر سامح شكري وزير الخارجية القاهرة، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر لبحث الأزمة الليبية.

ويأتي تحرك "شكري" في إطار مساعي مصر لإيجاد حل للأوضاع في ليبيا.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، المقرر عقده في العاصمة الجزائرية غدا الخميس، بحسب المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ.

وقال "حافظ" إن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مستقبلا على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن اجتماع الجزائر يأتي استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب.

ويضم الاجتماع وفود من ليبيا وتونس، ومصر، والسودان، وتشاد، والنيجر، بالإضافة إلى مالي المتأثرة مباشرة بتداعيات الأزمة الليبية.


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