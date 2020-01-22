تطور جديد يصدم سعد لمجرد في قضية اغتصابه لفتاة

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قضية

سعد لمجرد

اغتصاب فتاة

تطور جديد

شهدت قضية المطرب سعد لمجرد تطورًا جديدًا، على خلفية اتهامه قبل سنوات في فرنسا، بتهمة اغتصاب فتاة في نهاية عام 2016.

وأكد مصدر قضائي فرنسي، معلومة نشرتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن الفنان المغربي سعد لمجرد سيحاكم أمام المحكمة الجنائية وليست محكمة الجنح بتهمة الاغتصاب على خلفية اتهامات وجهتها إليه فتاة في نهاية عام 2016.

وحققت أغنية "سلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، 31 مليون مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أكتوبر الماضي 2019.

جاء ذلك، بعدما حذفت إدارة موقع يوتيوب، أغنية سعد لمجرد، "سلام" بعد 8 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية، لكن يوتيوب أعاد الأغنية مجددًا بعد مرور يوم على الحجب.

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