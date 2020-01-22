اجتماع مهم بين "السيسي" ووزير الدفاع بشأن سد النهضة

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سد النهضة

وزيرالدفاع

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع وسامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة اليوم الأربعاء.

وتناول الاجتماع تطورات مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وقال "راضى" إن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، وخاصة في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.

واطلع السيسي على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.

ووجه السيسي بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية الحدود وتأمينها، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

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