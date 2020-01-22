سفير مصر لدى المالديف يسلم كتب الأزهر لمدارس العاصمة

22 يناير 2020 - 01:43 م

أعرب رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح خلال استقباله حسين السحرتي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد غير المقيم لدى المالديف عن شكر وتقدير الدولة المالديفية للدعم المتواصل الذي تقدمه مصر للمؤسسات التعليمية المالديفية منذ عقود، وذلك بإيفاد المدرسين وتوفير الكتب الدراسية وخطط توزيع المناهج والمنح المقدمة للطلبة المالديفيين في جامعة الأزهر.

وطلب نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي واعتزازه بالعلاقات الثنائية الراسخة والقوية بين مصر والمالديف.

جاء هذا اللقاء بمناسبة تسليم السفير المصري لدى المالديف الكتب الدراسية المُهداة من الأزهر الشريف للمدرسة العربية الإسلامية بالعاصمة المالديفية "ماليه" للعام الدراسي الحالي، في حفل تم تنظيمه بمقر وزارة الخارجية المالديفية بحضور عبد الله شهيد وزير الخارجية والدكتورة عائشة علي وزيرة التربية والتعليم، والذي تم خلاله التأكيد على الروابط القوية التي تجمع مصر ومؤسساتها التعليمية والثقافية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، بحكومة وشعب جمهورية المالديف، والإشادة بالدور التنويري الذي يقوم به الأزهر في المالديف والذي يُساهم في ترسيخ التعاليم الإسلامية السمحة والمستنيرة ومواجهة التيارات الفكرية المتطرفة.

وقد تناول السفير حسين السحرتي، في لقاءاته بالقيادة السياسية والمسئولين المالديفيين، مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر والمالديف التي شهدت دفعة قوية مؤخرًا بانعقاد جولة المباحثات السياسية بين وزارتيّ خارجية الدولتين في القاهرة يوم 19 ديسمبر الماضي، وذلك في إطار الاحتفال بمرور خمسين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، حيث تم الاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والنقل البحري والصحة والبيئة والشباب والرياضة والتعاون الأمني، فضلاً عن تطوير العلاقات القائمة بالفعل بين الجانبين في المجالات الثقافية والتعليمية.