اتهام أممي للسعودية.. ووزير الخارجية : " مزاعم سخيفة"

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السعودية

إعدام

الخارجية

ولى العهد السعودى

على أبو القاسم

وصف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،  المزاعم باختراق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لهاتف رئيس شركة أمازون، جيف بيزوس بالـ"سخيفة". 

وأكد وزير الخارجية السعودي، أن الحكومة السعودية ستحقق في مزاعم اختراق هاتف بيزوس إذا تم تقديم أدلة بهذا الشأن.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر مطلع أن اثنين من مسئولي الأمم المتحدة سيقدمان اليوم الأربعاء، تقريرًا يفيد بوجود أدلة كافية على أن السعودية اخترقت هاتف جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، وسيطالبان في التقرير بأن تجري بريطانيا والولايات المتحدة تحقيقًا بهذا الشأن.

ويعتزم المسئولان بحسب "روسيا اليوم": "إصدار بيان يشير إلى تأكدهما من مصداقية تقرير أدلة جنائية، طلب الفريق الأمني لبيزوس إجراءه، وخلص إلى أن هاتفه ربما تم اختراقه بواسطة مقطع فيديو أرسل عبر تطبيق "واتس آب" من حساب شخصي لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان".

وتابع المصدر المطلع الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع، قائلاً إن "التقرير الذي أعدته إف.تي.آي للاستشارات خلص إلى أن كميات ضخمة من البيانات بدأت تنتقل من هاتف بيزوس بعد حوالي شهر من استقباله للفيديو في منتصف عام 2018".

وذكر أيضًا أن خبراء خارجيين استشارتهم الأمم المتحدة أفادوا بأنه "على الرغم من أن القضية ليست محكمة إلا أن الأدلة قوية بما يكفي لتبرير إجراء تحقيق أوسع".

وتوقعت "رويترز" أن يتسبب هذا التقرير في "المزيد من التدهور في العلاقات بين أغنى رجل في العالم والسعودية والتي ساءت منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" التي يملكها بيزوس". 


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