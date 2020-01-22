» كشف ملابسات واقعة تغيب "سيدة الدقهلية"

22 يناير 2020 - 01:19 م

نجحت جهود وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة تغيب إحدى السيدات بالدقهلية؛ بعد أن قدم "مزارع - مقيم بدائرة المركز شرطة المنزلة" بلاغًا يفيد بخروج "زوجته - حاصلة على دبلوم" للعمل بأحد المحال التجارية، وعدم عودتها وقيامه بالاتصال بها على هاتفها المحمول إلا أنها لم تتجاوب معه، وبسؤاله مالك المحل عنها قرر عدم حضورها للعمل، وفى وقت لاحق وردت رسالة للمُبلغ على الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من الحساب الخاص بزوجته تفيد باختطاف زوجته وطلب مبلغ مالي قدره "100 ألف جنيه" نظير إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها بمدينة الإسكندرية؛ حيث تم ضبطها وبمناقشتها قررت نظرا لخلافات مع صاحب المحل التي تعمل به تركت العمل، ولسوء حالتها النفسية قامت بترك منزلها برغبتها وتوجهت لمدينة الإسكندرية، وقامت بإرسال الرسالة المشار إليها لزوجها من هاتفها المحمول قاصدة من ذلك الإشارة لزوجها أن غيابها عن المنزل كان بغير رضاها وأنها كانت في سبيلها للعودة للمنزل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.