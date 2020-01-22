بعد قاسم سليماني.. اغتيال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني أمام منزله

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الأحواز

اغتيال

عبدالحسين مقدمي

أسفر هجوم شنه مجهولون اليوم الأربعاء عن مقتل عبد الحسين مقدمي من قيادات الحرس الثوري الإيراني بمدينة الفلاحية في الأحواز.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن  مجهولين اغتالوا أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار عليه أمام منزله، جنوب غربي البلاد .

وبحسب الوكالة فإن مقدمي، هو قائد منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، والذي قتل في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

وأوضحت أن مقدمي قتل مساء الثلاثاء بعدما أطلق مجهولون النار عليه أمام منزله، وأن التحقيقات جارية للكشف عن منفذي الهجوم.

يأتي هذا عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في الثالث من الشهر الجاري في استهداف من قبل طائرة أمريكية مسيرة.


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