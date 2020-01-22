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بعد تعرضها لوعكة صحية..

نادية لطفى تطلب السماح من ابنة الراحلة ماجدة.. لهذا السبب

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نادية لطفي
نادية لطفي

علا خطاب

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نادية لطفي

غادة نافع

ذا انسايدر

حالتها الصحية

خرجت الفنانة القديرة نادية لطفي، عن صمتها، لتطمئن جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد دخولها العناية المركزة في الأيام الماضية، فضلاً عن طلبها السماح من ابنة الراحلة ماجدة الصباحي، بسبب عدم قدرتها على حضور العزاء.

وقالت نادية لطفي في تسجيل صوتي لموقع "ذا انسايدر بالعربي": "أنا اليوم أفضل من أمس، انخفضت درجة حرارتي وشفيت من النزلة الشعبية".

وأضافت "لكن وقع خبر السيدة الفنانة ماجدة كان مؤلمًا بالنسبة لي لأن هي أستاذة وفي الوقت نفسه لديها صفتان.. الفنانة اللي ليها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبطًا بأحداث الوطن وانتماؤها للعروبة وللنماذج التي قدمتها".

وطلبت نادية لطفي من غادة نافع، ابنة الراحلة ماجدة، أن تسامحها لأنها لم تتواجد في العزاء.

وكانت الفنانة نادية لطفي قد تعرضت لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادى، وجاء سبب مرض نادية لطفي المفاجئ بسبب إصابتها بنزلة شعبية حادة موضحًا أن الأطباء أكدوا أن حالتها لا تستدعي القلق.

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