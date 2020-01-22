بث مباشر لـ"خيانة زوجية" عبر كاميرات مباراة كرة قدم

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زوج خائن

سقط مشجع كرة قدم في فخ كاميرات البث المباشر لمباراة، حيث تم تصويره وهو يجلس بجوار سيدة يقوم بمداعبتها، من وراء زوجته، خلال مشاهدته للمباراة.

وبثت كاميرات المباراة، مشاهد للزوج الخائن وهو يجلس بجوار سيدة، ويداعبها في مدرجات المشجعين بإحدى مباريات كرة القدم المقامة في الإكوادور.

ودافع المشجع عن موقفه، بحسب صحيفة "صدى الالكترونية، قائلًا: "إن حياته دمرت بعد تصويره في هذا الوضع"، متسائلًا: "إذا كانت سيدة هي التي تعرضت لنفس موقفه ماذا كان سيحدث لها"، مشيرًا إلى أن ما حدث معه يعد انتهاكًا لخصوصياته.



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