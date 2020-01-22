الزمر للإعلام الحكومي: احترموا رجل الشارع

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المواطن البسيط

الإعلام الحكومي

طالب عبود الزمر عضو الهيئة العليا في حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، الإعلام الحكومي باحترام عقلية المواطن البسيط.

وأضاف الزمر على حسابه في تويتر: "المواطن العادى، الذي ربما تتجاهله الحكومات، قد يكون له من الرأى ما يفوق أهل السياسة، لقد سمعت منه ما يؤكد عدم مشاركة مصر في أى نزاع في ليبيا، وأن طبول الحرب التى يشنها الإعلام الحكومى ستتحول فى نهاية المطاف إلى دور الوسيط، وتابع: "احترموا رجل الشارع".

وأوضح أن من وعي وإدراك المواطن البسيط أن منهم من توقع أن يكون رد الفعل الإيراني على مقتل سلماني قائد فيلق القدس الإيراني، لا يعدو ضربة محدودة الأثر، معلنًا عنها مسبقاً تجنبًا لخسائر تستلزم الرد الأمريكي، ما يؤزم الموقف، وهو أمر لا يرغب فيه الطرفان.

وأشار الزمر إلى أن ذلك قد كان، ووقع بالفعل.. شكرًا للمواطن البسيط الواعي، المدرك لحقيقة الصراعات، بحسب قوله.


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