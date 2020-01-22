» كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السائحين من هذا البلد

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الصين

كوريا الشمالية

كورونا

بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا" في الصين، قررت كوريا الشمالية إغلاق حدودها أمام السائحين الصينيين، كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس، خاصة أن الصين تحتفل بالعام القمري الجديد بالسفر إلي العديد من الدول للسياحة، وذلك بدأ من الأربعاء المقبل.

كانت الصين قد أعلنت ارتفاع حالات الوفاة إلى 9 حالات وأكثر من 400 مصاب، في مدينة "ووهان" وانتشر في مناطق أخرى من آسيا، مع تحذيرات من الصحة بانتشار الفيروس وقدرته على التحول.

جدير بالذكر أن غالبية السياح الأجانب لكوريا الشمالية من الصين وازداد عددهم السنة الماضية لتحسم العلاقات بين البلدين ، حسبما نشرت وكالة "فرانس برس".

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