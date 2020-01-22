  • الأربعاء 22 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عبود الزمر

الزمر للإعلام الحكومي: احترموا رجل الشارع

نجلاء سامي

"عيد زواج لم يتم بعد".. رواية مبكية لزوجة شهيد

وفد من الكونجرس الأمريكي

هذا ما قاله الكونجرس الأمريكي عن الجيش المصري

عون ودياب

بالأسماء.. الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب

الإفتاء

هل يجوز إجبار الزوجة على تأخير الحمل.. الإفتاء ترد

شقيق عادل إمام

شاهد.. شقيق عادل إمام وزوجته في أحدث ظهور لهما

مطار نيويورك

أمريكا تضم "دول جديدة" إلى قائمة الحظر

في عرض عسكري.. إنقاذ مدنيين من دهس دبابة

في عرض عسكري.. إنقاذ مدنيين من دهس دبابة

ارشيف

شركة تعلن حاجتها لـ 20 "مزارع حشيش"

سعد المجرد

"اغتصاب".. صدمة لـ"سعد لمجرد" أمام القضاء الفرنسي

بالفيديو ..

بعد صورة "الاسد".. تعليق ناري من نيكول سابا على خبر حملها

الصفحة الأخيرة

نيكول سابا ويوسف الخال
نيكول سابا ويوسف الخال

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مسلم يطالب بتعويض من «ماكدونالدز» بسبب لحم الخنزير

#

أول تعليق من "القحطاني" بعد تبرئته من مقتل خاشقجي‎

#

تعليق ناري من ياسمين الخطيب على حفلات محمد رمضان

#

تعليق ناري من "قرقاش" على هاشتاج قناة الجزيرة

فيديو

الاسد

صورة

حمل

نيكول سابا

أثارت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حذفها صورة لها من إنستجرام بعد نشرها بدقائق، وصفها البعض بأنها تحمل بعض الإيحاءات الجنسية، بينما البعض الآخر فاعتقد أنها تعلن عن حملها بهذه الطريقة.

ونشرت نيكول سابا، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، لترد على الضجة التي أثيرت بعد حذفها البوست، حيث قالت: "صحيت اليوم على تهانى والناس تقولى مبروك، وهل انتى حامل؟، الصراحة هو فال حلو الله يجيبه بالخير أكيد، بس للأسف الموضوع شائعة".

وأضافت: "أنا المفروض أكون أذكى من كده، إذا كنت أعلن عن حملى إذا صار، أكيد ما راح أعلنه من ورا بوست صورة وبهذه الطريقة، أكيد راح أكون أوريجنال وابتكاريه أكثر، للأسف هالمرة ما حذرتوا"

وتابعت نيكول: "أنا إنسانة متصالحة مع حالي ومتصالحة مع الحياة ومتصالحة مع زوجي، واللي يعرفني كثير منيح، يعرف نفسيتي وطريقتي ويعرف عقلي،  أنا مش ناقصة معقدين ومكبوتين، هناك أشياء في الدنيا أهم من ذلك ولا داعي لعمل قصة".

وكانت نيكول سابا نشرت صورة لأسد وزوجته، وعلقت عليها :"لقد فعلناها"، لكن تلك الصورة كانت صادمة لمتابعيها وعلى أثر التعليقات الغاضبة لتلك الصورة اضطرت نيكول لحذفها نهائيًا، وفي نفس الوقت تنبأت تقارير إعلامية بأن الفنانة اللبنانية تعلن عن حملها بهذه الصورة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» إقالة "ميدو" من تدريب المقاصة
» إعارة "أزارو" إلى الاتفاق السعودي
» بعد صورة "الاسد".. تعليق ناري من نيكول سابا على خبر حملها
» كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السائحين من هذا البلد
» التأمين على الحياة جدل ثائر.. والإفتاء تحسم الأمر
» بدء فعاليات التدريب البحري "مرجان – 16"
» بالتردد.. قناة الزمالك ترى النور الليلة
» وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية بلندن
» معلومة غير سارة من "الأرصاد" للمواطنين
» شركة تعلن حاجتها لـ 20 "مزارع حشيش"
» الأهلى يعاود التحضير جيدًا لبطل تونس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر