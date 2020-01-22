» التأمين على الحياة جدل ثائر.. والإفتاء تحسم الأمر

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ما هو حكم التأمين على الحياة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه يجوز التأمين على الحياة، فهي من المعاملات الجائزة.

 وأضاف العجمي خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "التأمين على الحياة ضد جميع المخاطر، وكذلك جميع ممتلكات الإنسان كسيارته أو شركته غلى غير ذلك من الأمور التي يؤمن عليها جائز".

وأوضح أن فكرة التأمين قائمة على التكافل بين أفراد المجتمع، والتعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها حلال؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة.

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